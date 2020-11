Veröffentlicht am 29. November 2020 von wwa

FREILINGEN – Einbruch in Wohnhaus in Freilingen

Am Mittwoch, 25. November 2020, kam es in dem Zeitraum zwischen 14:30 und 20:00 Uhr zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in der Heidestraße. Der oder die Täter verschafften sich durch Aufhebeln eines rückwärtigen Fensters Zutritt zu den Wohnräumen. Es wurden nahezu alle Räumlichkeiten durchsucht und Bargeld und Schmuck entwendet. Quelle: Polizei