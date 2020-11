Veröffentlicht am 29. November 2020 von wwa

VALLENDAR – Serie von entwendeten PKW-Außenspiegeln in Vallendar

In der Nacht vom 26. auf 27. November 2020, Donnerstag auf Freitag, entwendeten unbekannte Täter an mindestens sieben geparkten PKW die beidseitigen elektrisch beheizbaren Außenspiegel. Die Tatorte befinden sich in der Mühlenstraße, der Höhrer Straße und am Rheinparkplatz von Vallendar. Täterhinweise sind bislang nicht bekannt. Die Polizei bittet daher, verdächtige Wahrnehmungen in dem genannten Zeitraum der Polizei Bendorf unter 02622 – 94020 mitzuteilen. Quelle: Polizei