Veröffentlicht am 28. November 2020 von wwa

WISSEN – Weihnachtsbeleuchtung in Wissens Innenstadt – Bald erstrahlt die Wissener Innenstadt im Glanz vieler Lichter. Und auch grüne Girlanden kommen wie immer zu ihrem Recht. Der Bauhof brachte mit Hilfe der Feuerwehr-Drehleiter weihnachtlichen Schmuck über der Rathaus-, Markt- und Mittelstraße an. Der Platane auf dem Marktplatz, scherzhaft „Kabelbaum“ genannt, widmete man besondere Aufmerksamkeit. Sie bekam einige weiße Sterne verpasst, die ebenfalls spätestens am Samstag hell erleuchtet den Ersten Advent in der Siegstadt einläuten. (bt) Fotos: Bernhard Theis