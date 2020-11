Veröffentlicht am 28. November 2020 von wwa

EHLSCHEID – Verkehrsunfallflucht auf der K 93 – es gibt Hinweis auf einen dunklen Kastenwagen

Am Donnerstagmorgen, 26. November 2020, ereignete sich um 07:20 Uhr auf der Kreisstraße 93 zwischen Ehlscheid und Kurtscheid ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Der Unfallverursacher befuhr mit seinem Fahrzeug, einen dunklen Kastenwagen, aus Richtung Ehlscheid kommend in Richtung Kurtscheid. Hierbei verstieß er gegen das Rechtsfahrgebot. Es kam zu einer Berührung der linken Außenspiegel der begegnenden Fahrzeuge. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei