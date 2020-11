Veröffentlicht am 28. November 2020 von wwa

LINKENBACH – Verkehrsunfallflucht in Linkenbach

Am Donnerstagabend, 26. November 20202, ereignete sich im Zeitraum zwischen 19:00 und 19:30 Uhr im Muscheider Weg in Linkenbach eine Verkehrsunfallflucht. Der Spurenlage nach zu urteilen, so die Polizei, beschädigte der unbekannte Unfallverursacher beim Rangieren die rechte Fahrzeugfront eines PKW, der auf einem angrenzenden Grundstück geparkt war. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei