CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – 22 neue Corona-Fälle im Landkreis Altenkirchen

Veröffentlicht am 27. November 2020 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: Kreisweit aktuell 140 Infektionen – Am Freitag 22 neue Fälle

Vor dem Wochenende verzeichnet der Landkreis Altenkirchen für die Corona-Statistik erneut ein Plus von 22 Positiv-Fällen. Mit Stand von Freitagnachmittag, 27. November 2020, um 14.30 Uhr, liegt die Gesamtzahl der im Kreis seit Pandemie-Ausbruch Infizierten bei 1109. Aktuell sind 140 Menschen positiv getestet, 954 geheilt. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist gefallen und liegt im Kreis jetzt bei 83,9. Landesweit liegt die Inzidenz derzeit bei 124,8. Die Inzidenz wurde in den letzten Tagen vom Robert-Koch-Institut und vom Landesuntersuchungsamt nicht durchgehend aktualisiert, weshalb es zeitweise zu erheblichen Abweichungen kam. Darüber hinaus gibt es immer geringe Abweichungen aufgrund unterschiedlicher Meldezeitpunkte bei Kreis, Land und Bund.

Aktuell ist mit der Raiffeisen-Grundschule Flammersfeld eine weitere Schule von der Pandemie betroffen: Hier gibt es innerhalb der Schülerschaft einen Positiv-Fall. An der ebenfalls betroffenen Martin-Luther-Grundschule in Betzdorf stehen derzeit 18 Kinder unter Quarantäne, sie werden getestet. Zudem gibt es aktuell beim Pflegedorf der Lebenshilfe in Flammersfeld einen positiven Fall unter den Beschäftigten. Hier wurden jeweils rund 35 Mitarbeiter und Bewohner getestet.

Die aktualisierte Corona-Statistik im Überblick

Zahl der seit Mitte März kreisweit Infizierten: 1109

Steigerung zum 26. November: +22

Aktuell Infizierte: 140

Geheilte: 954

Verstorbene: 15

in stationärer Behandlung: 10

7-Tage-Inzidenz: 83,9

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 440/+5

Betzdorf-Gebhardshain: 214/+3

Daaden-Herdorf: 134/+9

Hamm: 86/+2

Kirchen: 124/+3

Wissen: 111