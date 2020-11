Veröffentlicht am 27. November 2020 von wwa

MUDERSBACH – Ladendieb in Mudersbach erheblich alkoholisiert

Am Donnerstagmittag, 26. November 2020, gegen 12:30 Uhr erhielt die Polizei in Betzdorf die Mitteilung, dass in einem Lebensmittelmarkt in Mudersbach ein Ladendieb festgestellt wurde. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den 25jährigen Tatverdächtigten im Markt festnehmen. Der erheblich alkoholisierte junge Mann, der Alcotest ergab 2,5 Promille, wurde anschließend zur Feststellung seiner Identität zur Dienststelle verbracht. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls. Quelle: Polizei