WALLMEROD – Verkehrsunfallflucht in Wallmerod

Am Dienstagnachmittag, 24. November 2020, gegen 17:00 Uhr, befuhr ein heller Lieferwagen die Frankfurter Straße in Richtung Hundsangen. Im Kurvenbereich, in Höhe des Anwesens Nr. 2, schnitt der Lieferwagen trotz Gegenverkehr die Kurve. Hierbei touchierte er mit seinem Außenspiegel den Außenspiegel eines entgegenkommenden Mercedes-Benz Sprinter. Zeugenhinweise zu dem unfallflüchtigen hellen Lieferwagen nimmt die Polizei Westerburg (02663 98050) entgegen. Quelle: Polizei