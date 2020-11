Veröffentlicht am 29. November 2020 von wwa

NEUWIED – Neue Uferpromenade nimmt konkrete Gestalt an

Immer mehr von ihrer künftigen Gestalt nimmt die neue Uferpromenade vorm Neuwieder Deich an. Die Allee aus 21 Linden als besonderes gestalterisches Element wurde mittlerweile gepflanzt. Das Verlegen des Pflasters läuft noch, abgeschlossen auf der kompletten Strecke wurden dagegen die Asphaltarbeiten. Der Belag erhält im kommenden Jahr noch eine Aufhellung, mit der er farblich an die Deichmauer angepasst wird. Auch der Einbau des Geländers auf der Kaimauer zum Rhein hin hat begonnen. Selbst wenn die ein oder andere Restarbeit witterungsbedingt erst nächstes Jahr erledigt werden kann, ein Spaziergang an den Weihnachtstagen über die neue Rheinuferpromenade dürfte aber möglich sein.