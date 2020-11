Veröffentlicht am 28. November 2020 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Innovatives Online-Malstudium: „Vom Konkreten zum Abstrakten“ startet im Dezember

In Kooperation mit der Kreisvolkshochschule (KVHS) Altenkirchen bietet Volker Vieregg (Atelier Vieregg in Altenkirchen) von Dienstag, 1. Dezember, bis Freitag, 18. Dezember, im Rahmen eines innovativen Online-Malstudiums oder Malkurses ein neues Modul mit dem Thema „Vom Konkreten zum Abstrakten“ an. Nach dem erfolgreichen Angebot zum gegenstandslosen Malen wird dieses Kursangebot entsprechend fortgesetzt und weiterentwickelt.

Das Angebot richtet sich an alle interessierten Malerinnen und Maler mit oder ohne Vorkenntnisse, die aufgrund der aktuellen Situation nicht an einem Kurs vor Ort im Atelier teilnehmen möchten und sich lieber zu Hause mit einem Malthema angeleitet beschäftigen möchten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden sich mit den Möglichkeiten der schrittweisen Abstraktion ausgehend von einem realen Bild beschäftigen und Wege kennen lernen, wie sie sich immer weiter in die Abstraktion mit Acrylfarben hineinversetzen können. Sie erhalten zu dem Thema Lehrtutorials mit entsprechenden Aufgaben und können dann zu Hause bei freier Zeiteinteilung die Aufgaben bearbeiten und eigene Werke gestalten. Einmal wöchentlich treffen sich alle bei einer Videokonferenz, bei der dann Werke und Ausarbeitungen besprochen und Fragen beantwortet werden. An den Abenden werden auch kleine reale Malaktionen stattfinden, bei denen spontanes Malen gefördert wird. Fragen per Mail sind jederzeit möglich und zum Abschluss erhalten alle eine Teilnahmebescheinigung.

Die Teilnahme kostet 49 Euro. Anmeldungen und Informationen ab sofort bei der Kreisvolkshochschule Altenkirchen (Tel.: 02681-812211, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de).