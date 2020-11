Veröffentlicht am 27. November 2020 von wwa

NISTER – Unfallflucht auf der L 288

Am Donnerstagvormittag, 26. November 2020, um 11:55 Uhr musste ein 29jähriger Fahrer eines VW Polo aufgrund angezeigten Rotlichts an der Lichtzeichenanlage auf der L 288 in der Gemarkung Nister hinter einer Sattelzugmaschine mit blauem Auflieger anhalten. Plötzlich setzte das Gespann zurück, stieß hierbei gegen den VW Polo und bog anschließend nach rechts in Fahrtrichtung Hachenburg auf den Zubringer zur B413/B414 ab, ohne sich um den entstandenen Schaden an dem VW Polo zu kümmern. An dem Auflieger war ein Kennzeichen der Stadt Leipzig (L) angebracht.

Die Polizei Hachenburg bittet Personen oder Zeugen des Unfalls, die Angaben zu dem Auflieger machen können, sich telefonisch (02662/95580) oder per Email pihachenburgEURpolizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei