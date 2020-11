CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – 17 neue Corona-Fälle im Landkreis Altenkirchen

Veröffentlicht am 26. November 2020 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: Kreisweit aktuell 153 Infektionen – 17 neue Fälle am Donnerstag

Die Zahl, der seit Beginn der Pandemie mit dem Corona-Virus infizierten Menschen im Kreis Altenkirchen liegt am Donnerstagnachmittag, 26. November 2020, um 15 Uhr, bei 1087, das sind 17 mehr als am Mittwoch. 153 Personen im Kreis sind aktuell positiv getestet, 919 geheilt, in stationärer Behandlung sind nun neun Menschen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 124,5.

Im St.-Josef-Seniorenzentrum in Wissen wurde erneut ein weiterer Bewohner positiv getestet. Damit sind dort nun 19 Bewohner und acht Mitarbeiter infiziert. Auch Schulen sind erneut betroffen, aktuell die Martin-Luther-Grundschule in Betzdorf, die Integrierte Gesamtschule (IGS) Betzdorf-Kirchen und die Hermann-Gmeiner-Realschule-plus in Daaden. Nachverfolgungen und Tests laufen.

Die aktualisierte Corona-Statistik im Überblick

Zahl der seit Mitte März kreisweit Infizierten: 1087

Steigerung zum 25. November: +17

Aktuell Infizierte: 153

Geheilte: 919

Verstorbene: 15

in stationärer Behandlung: 9

7-Tage-Inzidenz: 124,5

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 435/+7

Betzdorf-Gebhardshain: 211/+3

Daaden-Herdorf: 125/+4

Hamm: 84

Kirchen: 121/+1

Wissen: 111/+2