Veröffentlicht am 26. November 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Advents Shopping in Altenkirchen – Bummeln und shoppen in vorweihnachtlicher Stimmung und bei verlängerten Öffnungszeiten vom 2. bis 4. Adventswochenende

Weihnachten steht vor der Tür und die große Suche nach den Geschenken für die Lieben hat begonnen. Auch wenn in diesem Jahr unser traditioneller Weihnachtsmarkt sowie eine, mit der Stadt Altenkirchen zusammen, alternativ geplante Veranstaltung die Vorweihnachtszeit nicht einleitet, hält unser gut sortierter Altenkirchener Einzelhandel wie gewohnt viele tolle Geschenkideen, Angebote und Aktionen für Sie bereit.

Am zweiten, dritten und vierten Adventswochenende haben alle teilnehmenden Geschäfte freitags bis 20.00 Uhr und samstags bis 16.00 Uhr geöffnet und freuen sich darauf, persönlich für ihre Kunden mit individuellem Service da zu sein.

Die Einzelhändler setzen alle entsprechenden Hygieneregeln um und machen so ein sicheres Einkaufen vor Ort für Sie möglich. Einem entspannten Einkaufsbummel in der festlich beleuchteten und geschmückten Stadt steht also nichts mehr im Wege.

Die Stadt Altenkirchen und der Aktionskreis e.V. möchten herzlich alle Altenkirchener Kinder (und auch gerne Erwachsene) zum Strohsternebasteln und Schmücken der Bäume einladen. Der fertige Schmuck kann bei einem Besuch in der Stadt gerne selbstständig an den Bäumen befestigt werden.

Der Aktionskreis lädt herzlich ein, das Angebot des Altenkirchener Einzelhandels zu nutzen und lokal einzukaufen, denn damit tragen Sie dazu bei, dass Sie auch in Zukunft bei netter und kompetenter, persönlicher Beratung in Ihrem Lieblingsgeschäft einkaufen können.