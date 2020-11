EUWIED – Auf ein Wort mit Jan Einig am 7. Dezember nur am Telefon

Veröffentlicht am 26. November 2020 von wwa

NEUWIED – Auf ein Wort mit Jan Einig am 7. Dezember nur am Telefon

Wegen der aktuellen Corona-Pandemie führt die Stadtverwaltung Neuwied zurzeit die Bürgersprechstunden „Auf ein Wort mit Jan Einig“ nur am Telefon durch. Dies gilt auch für die Veranstaltung am Montag, 7. Dezember, von 16 bis 18 Uhr, zu der sich der Oberbürgermeister unter normalen Umständen mit Bürger/innen in der Altentagesstätte in Niederbieber getroffen hätte. Nun kann man also am Telefon Anliegen vorbringen oder Fragen stellen. Eine Anmeldung ist auch dazu erforderlich, und zwar unter www.neuwied.de/buergersprechstunde.html, per Mail an oberbuergermeister@neuwied.de oder per Telefon unter 02631 802 261. Nach erfolgter Terminvergabe werden die Bürger am Sprechstundentag dann von OB Jan Einig angerufen.