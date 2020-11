Veröffentlicht am 26. November 2020 von wwa

HACHENBURG – Unfallflucht in Hachenburg

Am Mittwochmorgen, 25. November 2020, zwischen circa 06:45 und 07:45 Uhr, wurde ein vor dem Anwesen Steinweg 5 in Hachenburg parkender PKW beschädigt. Vermutlich erfolgte die Beschädigung durch ein anderes Fahrzeug, das vom Parkplatz des Anwesens Steinweg 8 ausparkte. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen werden um Mitteilung an die Polizei Hachenburg, Tel.: 02662-95580, gebeten. Quelle: Polizei