NEUWIED – Neuwieder Architekturschätze entdeckt – Maler Uwe Langnickel war mit dem Skizzenbuch unterwegs

Veröffentlicht am 26. November 2020 von wwa

NEUWIED – Neues Poster: Neuwieder Architekturschätze entdeckt – Maler Uwe Langnickel war mit dem Skizzenbuch unterwegs

Uwe Langnickel, Maler und Grafiker aus Dierdorf, war wieder mit dem Skizzenbuch unterwegs und hat eine neue Serie Neuwieder Motive gezeichnet und gemalt, die er in einem Poster zusammengefügt hat. Sein Hauptaugenmerk lag dabei auf den architektonischen Schätzen der Deichstadt. Langnickel hatte bereits vor einigen Jahren ein Neuwied-Poster speziell zum Rheinland-Pfalz-Tag entworfen, das in großer Auflage erschien. Es fand großen Anklang, ist aber leider vergriffen.

Nun setzt der Maler die Tradition des Neuwied-Posters mit völlig neuen Motiven fort. „In den einzelnen zwölf Bildern verschmelzen verschiedene Impressionen der Motive ineinander“, erläutert Langnickel. „So sind mehrere Objekte in einem Bild zu sehen, das Roentgen-Haus mit dem alten Hallenbad und dem Zollhaus beispielsweise oder das Historische Rathaus mit dem Amtsgerichtsgebäude.“ Es gebe, meint Langnickel, die klare prägnante Form, aber auch Andeutungen und verschiedene Perspektiven. „Jedes der zwölf Bilder ist eine Einheit für sich. Zusammengenommen auf dem Poster ergibt sich aber eine inspirierende Gesamtansicht Neuwieds“, betont der Künstler.

Neben den bereits genannten Bauten sind auch die Schlösser in Neuwied und Engers, der Pegelturm, die Abtei Rommersdorf, zahlreiche Kirchen, das Roentgen-Museum und das Eiszeit-Museum auf Monrepos, die städtische Galerie in der ehemaligen Mennonitenkirche sowie einige Denkmäler zu sehen. Oberbürgermeister Jan Einig ist fasziniert vom neuesten Werk des Dierdorfers. „In seinem neuen Poster lädt Uwe Langnickel uns ein zu einem Spaziergang, auf dem wir alle wichtigen Gebäude unserer Stadt passieren und den Blick schärfen können für die vielen klassizistischen und barocken Stilelemente, die in unserer Stadt zu finden sind“, analysiert der OB.

Das Poster kann man in der städtischen Tourist Information auf dem Luisenplatz in zwei Größen erwerben; das Format 33 mal 48 kostet 20 Euro, das Format 60 mal 80 ist für 55 Euro zu haben. Zudem kann man die unterschiedlichen Motive auch einzeln bestellen – und zwar direkt beim Künstler: Uwe Langnickel, Erlenstraße 7, 56269 Dierdorf, E-Mail Uwe.Langnickel@web.de, Telefon 02689 7935.

Foto: Bei der Präsentation des neuen Werks von Uwe Langnickel am Pegelturm freuten sich neben dem Künstler (2. von rechts) die derzeitige Leiterin der Neuwieder Tourist Information Julia Kloos-Wieland (rechts), Stadtmarketing-Amtsleiterin Petra Neuendorf (2. von links) und Oberbürgermeister Jan Einig. Das auf dem Foto sichtbare großformatige Poster soll seinen Patz in einem repräsentativen Raum der Stadtverwaltung finden.