Veröffentlicht am 25. November 2020 von wwa

RHEINLAND-PFALZ Endspurt im Handel – 2020 geht, die Belastungen im Handel steigen

Mit großen Schritten neigt sich ein außergewöhnliches Jahr dem Ende zu und im Handel beginnt auch in diesem Jahr das Vorweihnachtsgeschäft. „War die Vorweihnachtszeit im Handel sowohl für die Konsumenten als auch für die Beschäftigten immer eine besondere Herausforderung, so wird es in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie noch spezieller sein,“ so Monika Di Silvestre, Landesbezirksfachbereichsleiterin für den Handel der Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, in Rheinland-Pfalz und Saarland. „Kundinnen und Kunden laufen von einem Geschäft zum nächsten, Abstand muss beachtet werden, insbesondere in den Kassenschlangen, Zutrittsbeschränkungen zu den Geschäften und dabei immer die Alltagsmaske vor Mund und Nase. Dabei kann einem die Gute-Weihnachtslaune schon mal verloren gehen.“

Aber auch für die Verkäuferinnen und Verkäufer wird der Weihnachtsverkauf unter besonderen Vorzeichen stehen. „Das Weihnachtsgeschäft bedeutet für sie oftmals viele Überstunden arbeiten, also während der ganzen Verkaufshektik noch länger hinter der Alltagsmaske aushalten. Hinzu kommen die Pandemie-Hygiene-Verordnungen, die von den Beschäftigten und von den Kundinnen und Kunden zu beachten sind. Leider reagiert nicht jeder Konsument freundlich, wenn er oder sie auf Abstand oder Alltagsmaske hingewiesen wird – das erschwert die Arbeit zusätzlich“, so Di Silvestre.

Darum der Appell der Gewerkschafterin an die Kundinnen und Kunden: „Die Beschäftigten im Handel leisten schon fast das ganze Jahr über unter außergewöhnlichen Bedingungen außergewöhnliche Arbeit. Trotzdem werden sie auch in diesem Jahr allen Kundinnen und Kunden für die Weihnachtseinkäufe mit Rat und Tat zur Seite stehen. Bitte achten Sie unbedingt auf Abstand zu anderen Kunden und zu den Beschäftigten und tragen Sie beim Betreten der Geschäfte die Alltagsmaske. Somit schützen Sie ihre Mitmenschen, sich selbst und Sie erleichtern den Händlerinnen und Händlern die tägliche Arbeit.“