WESTERWALA – GEBHARDSHAIN – Westerwald Luftbildkalender 2021 für einen guten Zweck

Veröffentlicht am 24. November 2020 von wwa

WESTERWALAD – GEBHARDSHAIN – Westerwald Luftbildkalender 2021 für einen guten Zweck – Weihnachten naht: Kalender kaufen und damit den Kindergarten in Gebhardshain unterstützen

Der „Westerwald Luftbildkalender 2021“ zeigt in 12 einmaligen Motiven die Schönheit des Westerwaldes aus der Vogelperspektive. So kann man die Freusburg, das Schloss Hachenburg, den Wiesensee oder auch das Siebengebirge aus luftiger Höhe bewundern. Der Kalender wurde von Fotograf Michael Dücker und Pilot Andreas Weller aus Gebhardshain angefertigt. Weller und Dücker wurden bei der Umsetzung von heimischen Unternehmen unterstützt. Das Design der Vorder- und Rückseite übernahm Bender Werbedesign aus Gebhardshain und der Druck erfolgte durch Richter Druck & Mediencenter in Elkenroth.

Ein Teil des Verlaufserlöses kommt dem Kindergarten in Gebhardshain zu Gute. Bei einem Einbruch im vergangenen Jahr wurden viele Spielsachen der Kinder zerstört. Der Kalenderverkauf soll helfen, neue Spiele für die Kinder anzuschaffen. Erwerben kann man den Kalender für 15 Euro online unter https://www.photodesign4u.de oder an verschiedenen Verkaufsstellen in der Region wie z.B. Raben Apotheke in Bad Marienberg, Westerwald-Apotheke in Gebhardshain, Hildburg-Apotheke in Elkenroth, Klosterbücherei in Marienstatt, Gärtnerei Geske in Gebhardshain, Frisör Haarscharf in Kirchen, Kino Cinexx in Hachenburg und natürlich auch direkt bei Andreas Weller und Michael Dücker. Die Verkaufsstellen werden auf der genannten Website ständig aktualisiert. Fotos: Michael Dücker