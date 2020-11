Veröffentlicht am 24. November 2020 von wwa

URBACH – Verkehrsunfallflucht auf der L 266 bei Urbach

Am Freitagabend, 20. November 2020, kam es um 21:00 Uhr auf der Landesstraße 266 bei Urbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher befuhr mit seinem PKW die Landesstraße 266 aus Richtung Linkenbach kommend in Fahrtrichtung Urbach. Am Waldende verstieß er in einer Kurve gegen das Rechtsfahrgebot. Die beiden Außenspiegel der begegnenden Fahrzeuge berührten sich. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle Polizei