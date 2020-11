Veröffentlicht am 25. November 2020 von wwa

IDAR-OBERSTEIN – AfD Rheinland-Pfalz wählt zehn Kandidaten für die Landesliste zur Bundestagswahl

Der rheinland-pfälzische Landesverband der AfD hat am Samstag, 21. November 2020, in Idar-Oberstein seine Landesliste für die Bundestagswahl 2021 gewählt. An der Aufstellungsversammlung nahmen über 350 Mitglieder aus dem ganzen Bundesland teil.

Gewählt wurden folgende Kandidaten:

Sebastian Münzenmaier Nicole Höchst Andreas Bleck Bernd Schattner Robin Classen Andreas Wondra Martin Dames Boris Schnee Klaus Hochscheid Carsten Dittmann

Aktuell ist der rheinland-pfälzische AfD-Landesverband in Berlin mit Sebastian Münzenmaier, Nicole Höchst, Andreas Bleck und dem nicht wieder angetretenen Dr. Heiko Wildberg vertreten.

Der Parteitag wurde unter strenger Einhaltung eines mit den Behörden abgestimmten Hygienekonzepts abgehalten. Lediglich an den Sitzplätzen durfte auf das Tragen einer Maske verzichtet werden. Personen mit ärztlicher Befreiung von der Maskenpflicht mussten am Eingang ihr Attest vorlegen und erhielten ein andersfarbiges Band zur Kenntlichmachung. Zusätzliches Sicherheitspersonal sowie die Versammlungsleitung überwachten die Einhaltung.

Nachdem für beide Wahlen im Jahr 2021 eine Landesliste aufgestellt wurde, wird sich der AfD-Landesverband voll und ganz auf die im Frühjahr anstehende Landtagswahl und den Wahlkampf fokussieren.