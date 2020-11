Veröffentlicht am 25. November 2020 von wwa

KREIS NEUWIED – Volkshochschule Neuwied „Die Brücke“ – Lernort für alle Menschen

Die Volkshochschule (VHS) ist die wohl bekannteste Einrichtung der Erwachsenenbildung und hat eine lange Tradition. Die Bildungsarbeit hat im Laufe der Jahre zahlreiche Wandlungen erlebt, sie bietet seit ihrer Gründung ein breites Spektrum an Weiterbildungsmöglichkeiten – und zwar zu einem günstigen Beitrag für alle Bevölkerungsschichten. So ist die vhs Neuwied „Die Brücke“ eine Volkshochschule der ersten Stunde und ist eine der sog. großen Volkshochschulen im Land Rheinland-Pfalz.

Ihr Programm reicht vom Nähkurs bis zum Integrationsprojekt für Jugendliche, vom Kochkurs bis zur beruflichen Weiterbildung für Erzieher/innen und von dort aus wieder zurück zur Studienreise, zur Museumsexkursion zum Hauptschulabschlusskurs, zum Computerkurs für Aktive Ältere. Und das alles für einen günstigen Preis. Eigentlich hätte die VHS Neuwied in diesem Jahr ihr 100-jähriges Jubiläum gefeiert. Aber in diesem Jahr ist alles anders, so auch bei uns in Neuwied.

“Wie Frau Günther im Volkshochschulausschuss berichtete, konnten viele Vorhaben nicht umgesetzt wurden. Doch trotz der erschwerten Umstände durch die Corona-Vorschriften wurde alles Mögliche gemacht, um die Kurse durchzuführen. So wurden zum Beispiel die Kurse von der Anzahl der Teilnehmer verkleinert und die Zeiten der Kurse wurden neugestaltet,” weiß Ratsmitglied Lana Horstmann. „An dieser Stelle spreche ich für die SPD-Stadtratsfraktion unseren Dank an Frau Günther, den Mitarbeiter/innen, den engagierten Dozenten/innen, aber auch allen Kursteilnehmer/innen die in trotz der schwierigen Zeiten den Betrieb der VHS so großartig aufrechterhalten”, betont Lana Horstmann.