Veröffentlicht am 24. November 2020 von wwa

NEUWIED – Kurzes Video zeigt die Schönheiten Neuwieds

In den Verbandsgemeinden des Naturparks Rhein-Westerwald können sich Einheimische und Touristen ab sofort an digitalen Informationssäulen über den Naturpark und seine attraktiven Landschaftsräume informieren. Zwar steht in Neuwied keine Säule, doch Teil des Informationssystems sind aussagekräftige Videos über die einzelnen Verbandsgemeinden und Städte im Kreis – auch über Neuwied. Für Isabelle Fürstin zu Wied sind diese Videos ein Highlight: „Durch die Videos bekommt der Betrachter in kürzester Zeit einen tollen Einblick in die Vielfältigkeit des Naturparks und Lust, die unterschiedlichen Regionen kennenzulernen.“ Wie recht die Fürstin mit ihrer Einschätzung hat, wird deutlich, wenn im Internet unter https://www.neuwied.de/tourismus.html das Video aktiviert. Weitere hilfreiche Informationen über den Naturpark gibt es im Internet unter www.naturpark-rhein-westerwald.de, per E-Mail an info@naturpark-rhein-westerwald.de oder unter der Telefonnummer 02631 956 6036.