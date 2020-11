Veröffentlicht am 24. November 2020 von wwa

OBERBIEBER – Herbstputz und Frühjahrszauber auf dem Ibingsplatz in Oberbieber Die SPD Oberbieber packt an und befreit den schönen Platz am Aubach in Oberbieber von Unrat, an den Bänken, Hundekotbeuteln in den Büschen und verblühten Disteln und Wildkräutern, die sich durch die Bodendecker gedrückt haben. Auch wurde ordentlich Laub gekehrt, damit der Platz über die Treppe der Heimstraße wieder gefahrlos durchquert werden kann. Ausgestattet mit Schäufelchen und Blumenzwiebelpflanzer wurde zum guten Schluss Tulpen, -Narzissen- und Krokuszwiebeln gesetzt, so dass im Frühjahr der Ibingsplatz im wahrsten Sinne wieder erblühen kann und zum Verweilen einlädt.