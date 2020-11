Veröffentlicht am 23. November 2020 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: 13 neue Fälle am Montag

Die Kreisverwaltung Altenkirchen informiert über die jüngsten Entwicklungen der Corona-Pandemie im Kreis am Montag, 23. November 2020, um 15 Uhr: Es gibt am Montag 13 laborbestätigte Neuinfektionen. Damit sind seit Beginn der Pandemie 1032 Menschen im Kreis positiv auf das Corona-Virus getestet worden. 142 Personen im Kreis sind aktuell positiv getestet, 875 geheilt, sechs werden weiter stationär behandelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt gemäß Robert-Koch-Institut und Landesuntersuchungsamt wie am Vortag bei 104,8.

Im St.-Josef-Seniorenzentrum in Wissen wurden zwei weitere Mitarbeiter positiv getestet. Damit sind dort nun 18 Bewohner und sechs Mitarbeiter infiziert. Weitere Tests stehen aus. Zudem ist nun mit der Hermann-Gmeiner-Realschule-plus in Daaden eine weitere Schule betroffen. Wie an anderen Schulen laufen auch hier Nachverfolgungen und Tests.

Die aktualisierte Corona-Statistik im Überblick

Zahl der seit Mitte März kreisweit Infizierten: 1032

Steigerung zum 20. November: +13

Aktuell Infizierte: 142

Geheilte: 875

Verstorbene: 15

in stationärer Behandlung: 6

7-Tage-Inzidenz: 104,8

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 422

Betzdorf-Gebhardshain: 201

Daaden-Herdorf: 113

Hamm: 81

Kirchen: 117

Wissen: 98