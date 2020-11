Veröffentlicht am 23. November 2020 von wwa

WISSEN – Versuchter Einbruch in Imbisswagen in Wissen

Am Freitagmorgen, 20. November 2020, in der Zeit von 03:30 bis 04:00 Uhr, versuchte ein unbekannter Täter mit einem vermutlich kurz zuvor auf einer gegenüberliegenden Baustelle gestohlenen Hammer, den auf dem Parkplatz des REWE-Marktes abgestellten Imbisswagen aufzubrechen. Als ein LKW auf den Parkplatz des REWE-Marktes fuhr, brach er die Tathandlung ab und entfernte sich zu Fuß in Richtung der gegenüberliegenden Tankstelle. Aufgrund von Video-Aufzeichnungen besteht folgende Personenbeschreibung: männlich, schlank, ca. 175 cm groß, helle Kapuzenjacke, dunkle Hose, Umhängetasche. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen. Quelle: Polizei