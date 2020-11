Veröffentlicht am 23. November 2020 von wwa

BAD HONNEF – Wir feiern später – Holger Wolf, Direktkandidat der Grünen für die Landtagswahlen, ruft Betriebe und Vereine zur Unterstützung der Gastronomie auf.

Anfang Dezember blicken die heimischen Gastronomen normalerweise auf volle Reservierungslisten. Weihnachtsfeier reiht sich an Weihnachtsfeier. Wer nicht frühzeitig reserviert hat, bekommt nur noch schwer einen Tisch. Ein gutes Dezembergeschäft hilft Betrieben auch dabei, ggf. umsatzschwächere Monate wieder auszugleichen. Gerade in diesem Jahr wäre das ganz besonders wichtig gewesen. Doch gesellige Feiern wird es aufgrund der aktuell notwendigen Auflagen dieses Jahr wohl nicht geben. Mit bitteren Folgen für die Gastronomie.

Auch das jetzt so wichtige Außer-Haus-Geschäft kann diese Umsatzausfälle nicht ersetzen. Firmen und Vereine haben diese Möglichkeit, sich nach Hause beliefern zu lassen, leider nicht. Aber sie können ihre Feier auf später verschieben und mit Gutscheinen bereits jetzt helfen. Holger Wolf bittet daher Firmen, Vereine und auch private Gruppen darum, ausfallende Weihnachtsfeiern in Restaurants durch den Erwerb von Restaurantgutscheinen zu ersetzen. „Der Gutschein wirkt wie ein Mikrokredit und zeigt zudem die Verbundenheit mit den Betrieben.

Im Kreis Neuwied gibt es eine vielfältige Restaurantlandschaft. Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass diese erhalten bleibt. So ist es natürlich Ehrensache, dass unser Grüner Ortsverband Unkel-Linz-Bad Hönningen hier mit gutem Beispiel vorangeht. Unser diesjähriges Weihnachtsessen sollte im Spanischen Garten in Linz stattfinden. Daher haben wir dort einen Gutschein erworben und hoffen, so ein wenig durch die schwere Zeit zu helfen, so Wolf.