HACHENBURG – Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz des „ACTION“-Markts

Am Samstagnachmittag, 21. November 2020, wurde in der Zeit von 14:45 bis 15:15 Uhr auf dem Parkplatz des „ACTION“-Markt in der „Saynstraße“ in Hachenburg ein geparkter grauer Mercedes beschädigt. Der Sachschaden, so die Polizei, beträgt circa 2.500 Euro. Der Mercedes parkte auf dem äußersten Stellplatz einer Parkreihe. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Der Unfallverursacher und oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich entweder telefonisch unter der 02662/9558-0 oder per Email pihachenburg@polizei.rlp.de bei der Polizei Hachenburg zu melden. Quelle: Polizei