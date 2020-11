Veröffentlicht am 23. November 2020 von wwa

DIERDORF – Sachbeschädigungen sowie Diebstahl in Dierdorf

In der Nacht vom Samstag, 21. auf Sonntag, 22. November 2020, kam es in Dierdorf am Martin-Butzer-Gymnasium zu Sachbeschädigungen sowie zu einem Diebstahl. Bis dato noch unbekannte Täter zerstörten u.a. einen am Gymnasium befindlichen Briefkasten und rissen die auf dem Vordach des Gymnasiums befindliche Wetterstation ab. Weiterhin beschädigten sie das Schieferdach und rissen eine Dachrinne ab. Ein Batterieladegerät wurde entwendet. Hinweise an die Polizeiinspektion in Straßenhaus, PIstrassenhaus@polizei.rlp.de, Tel.: 02634-9520. Quelle: Polizei