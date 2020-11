Veröffentlicht am 23. November 2020 von wwa

ROSENHEIM – Verkehrsunfallflucht in Rosenheim

Am Freitagabend, 20. November 2020, gegen 23:30 Uhr kam es in der Laystraße in Rosenheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein am Fahrbahnrand abgestellter PKW wurde dabei, vermutlich von einem weißen VW Golf, im Bereich der hinteren linken Fahrzeugseite beschädigt. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Anhand der Spurenlage dürfte der unfallverursachende PKW im Bereich der rechten Fahrzeugfront beschädigt sein. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Betzdorf, unter der Tel.: 02741 926-0, erbeten. Quelle: Polizei