Veröffentlicht am 22. November 2020 von wwa

NEUWIED-DIERDORF-PUDERBACH – Digitale Sprechstunde mit Badziong und Baldauf – DU-Landtagskandidat Pascal Badziong und CDU-Spitzenkandidat Christian Baldauf laden am 1. Dezember zum Austausch

CDU-Landtagskandidat Pascal Badziong hat am Dienstag, 1. Dezember 2020 den Spitzenkandidaten der CDU-Rheinland-Pfalz, Christian Baldauf bei seiner digitalen Sprechstunde zu Gast. In der Zeit von 19:00 bis 20:00 Uhr freuen sich Badziong und Baldauf auf viele Gäste in der Videokonferenz. „Auch wenn wir mit den Bürgern aufgrund der Pandemie nicht vor Ort zusammentreffen können, bleiben wir digital auf Empfang“, erklärt Pascal Badziong, der für den Wahlkreis 4 Neuwied/Dierdorf/Puderbach als Direktkandidat für den Landtag kandidiert.

Anregungen, Fragen und Ideen sind an diesem Abend ausdrücklich erwünscht. Außerdem wird der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion aus der aktuellen Arbeit in Mainz berichten.

Anmeldungen zur Videokonferenz per Email an: team@pascalbadziong.de. Die Einwahldaten werden per Email an die Teilnehmer versendet. Fragen an die beiden Politiker können zudem vorab per Email gesendet werden.

Foto: Landtagskandidat Pascal Badziong und Spitzenkandidat Christian Baldauf bleiben auch digital auf Empfang.