22. November 2020

HORHAUSEN – Erneute Sachbeschädigungen in Horhausen

In der Nacht vom Samstag auf Sonntag, 21. auf 22. November 2020, kam es in Horhausen erneut zu Sachbeschädigungen. Gegen 02:45 Uhr bemerkten Anwohner in der Grenzbachstraße mehrere Jugendliche die Mülltonnen umwarfen. Am Tage darauf stellte man fest, dass in der Grenzbachstraße der Außenspiegel eines dort geparkten Pkw abgetreten wurde. Weiterhin wurde erneut ein Fenster der örtlichen Kirche eingeworfen. Ein Tatzusammenhang erscheint als wahrscheinlich.

Hinweise an die Polizeiinspektion in Straßenhaus, PIstrassenhaus@polizei.rlp.de, Tel.: 02634-9520. Quelle: Polizei