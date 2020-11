Veröffentlicht am 22. November 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Trunkenheit im Verkehr in Altenkirchen

Am Samstagnachmittag, 21. November 2020, gegen 17:50 Uhr wurde von der Polizei Altenkirchen der Fahrer eines Transporters kontrolliert, der im Vorfeld in der Ortslage von Altenkirchen sein Fahrzeug augenscheinlich in Schlangenlinien geführt hatte. Im Zuge der Überprüfung wurde festgestellt, dass der 63jährige Fahrer deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft aufwies. Ein Test ergab eine zu erwartende Blutalkoholkonzentration von 1,57 Promille. Dem Verkehrsteilnehmer wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde sein Führerschein sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei