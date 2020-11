Veröffentlicht am 21. November 2020 von wwa

ETZBACH – Diebstahl eines BMW 640d xDrive in Etzbach

Am Samstag, 21. November 2020, kam es zu einem Pkw Diebstahl in der Gemarkung Etzbach. Der Eigentümer hatte sein Fahrzeug, in der Hofeinfahrt neben seinem Wohnanwesen in der Steinfeldstraße abgestellt. Von dort wurde der schwarzfarbene Pkw in der Zeit zwischen 01:30 und 08:25 Uhr entwendet und in unbekannte Richtung weggefahren. Vermutlich aktivierte der unbekannte Täter durch Funkwellenverlängerung das sogenannte Keyless Go System, ein System wodurch das Fahrzeug schlüssellos zu entriegeln und durch das bloße Betätigen des Startknopfes zu starten ist. Die Ermittlungen und weitere Fahndungsmaßnahmen wurden aufgenommen. Zeugen hinsichtlich des geschilderten Vorfalls, insbesondere Anwohner im Nahbereich der Tatörtlichkeit werden gebeten, sich bei der Polizei in Altenkirchen unter der der Nummer 02681/9460 oder per Email pialtenkirchen@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei