Veröffentlicht am 22. November 2020 von wwa

HAMM (Sieg) – Rathaus Hamm wieder offen – Für den Bereich Bürgerdienste ist Terminvereinbarung erforderlich

Das Rathaus in Hamm (Sieg) ist ab Montag, 23. November, wieder geöffnet. Allerdings ist für einen persönlichen Besuch der Abteilung Bürgerdienste (Meldeamt, Standesamt, Ordnungsamt und Sozialamt) sowie bei der Verbandsgemeindekasse eine vorherige Terminvereinbarung erforderlich.

Bürger mit Anliegen an diese Abteilungen werden gebeten, sich zum verabredeten Zeitpunkt an der (verschlossenen) Haupteingangstür in der Lindenallee einzufinden. Dort werden sie vom zuständigen Mitarbeiter abgeholt.

Besuche beim Bauamt, bei den Verbandsgemeindewerken, der Finanz- und der Zentralabteilung sind ohne vorherige Anmeldung möglich, jedoch auf acht Personen gleichzeitig beschränkt. Der Zugang erfolgt hier über den hinteren Eingang (Rathaus-Rückseite).

Die Verwaltung bittet darum, die persönlichen Besuche weiterhin auf das Notwendige zu beschränken und sich zuvor durch einen Anruf oder im Internet unter www.hamm-sieg.de über die aktuellen Öffnungszeiten zu informieren, weil diese sich je nach Entwicklung der Corona-Pandemie jederzeit ändern können.

Im ganzen Haus gilt für Besucher und Beschäftigte das „AHA-Prinzip“ mit Alltagsmaske, Hygiene-und Abstandsgeboten.