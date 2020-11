Veröffentlicht am 21. November 2020 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Qi Gong: Die innere Balance stärken – Kreisvolkshochschule bietet Onlinekurs an

Momentan ist unsere gewohnte Lebenswelt in einem starken Umbruch begriffen. Bewusst oder unbewusst sind wir auf der Suche nach einem „Anker“, nach Möglichkeiten, unsere innere Stabilität auch in dieser bewegten Zeit zu bewahren.

Daher bietet die Kreisvolkshochschule (KVHS) Altenkirchen ab Montag, den 30. November, den Kurs „Die Sorgen abschütteln mit Qi Gong“ im Onlineformat an. Qi Gong ist eine Jahrtausende alte Methode der Lebenspflege und Gesundheitserhaltung.

„Es ist die erste Methode der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) und bis heute eine ihrer tragenden Säulen“, informiert die KVHS. Und weiter: „Qi Gong kann leicht erlernt werden und ist für alle Menschen geeignet. Die Übungen verbinden Körperbewegung, Atmung, Vorstellungskraft und innere Aufmerksamkeit. Sie wirken entspannend und stressreduzierend, können Blockaden auflösen und stärken das Immunsystem.“

Der Schnupperkurs unter der Leitung von Qi-Gong-Lehrerin Sabine Danek mit vier Terminen jeweils montags in der Zeit von 18.30 bis 19.30 Uhr stellt Übungsmethoden vor, um „Staub“ des Tages abzuschütteln. Sie leiten die Entspannung aller Muskeln ein und wirken auf die Meridiane, das Qi, das Blut und die Knochen des gesamten Körpers. So kann die Energie frei und harmonisch den ganzen Körper durchströmen. Die Techniken dienen der Regeneration, sorgen für eine bessere Schlafqualität, wirken gegen Nervosität, Ängstlichkeit, Verzagtheit und Schlaflosigkeit, machen die Augen und den Geist klar, entspannen und tragen zum allgemeinen Wohlbefinden bei. Die Übungen sind für alle Menschen in jedem Lebensalter und mit jeder Konstitution geeignet. Die Teilnahme kostet 20 Euro pro Person.

Um am Onlinekurs über eine Videokonferenz-Plattform teilzunehmen, benötigt man rutschfeste bequeme Schuhe oder Stoppersocken, Computer, Tablett oder Smartphone sowie eine stabile Internetverbindung, 60 Minuten Zeit und Ruhe und eine gültige Anmeldung. Letztere nimmt die Kreisvolkshochschule über die ihre Homepage, telefonisch unter 02681-812212 oder per E-Mail an kvhs@kreis-ak.de entgegen.