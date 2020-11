Veröffentlicht am 21. November 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Digitale Diskussionsveranstaltung der CDU zur Zukunft unserer Vereine

Der Spitzenkandidat der CDU Rheinland-Pfalz für die kommende Landtagswahl Christian Baldauf und der Landtagskandidat im Wahlkreis 2 Dr. Matthias Reuber laden alle Vereinsvertreter und interessierten Bürger/innen zu einer digitalen Diskussionsveranstaltung mit dem Thema „Zukunft unserer Vereine“ am Samstag, 28. November 2020, um 10 Uhr ein. Der Kreis Altenkirchen lebt von einem aktiven und vielfältigen Vereinsleben. In den letzten Monaten wurden jedoch nahezu alle Vereine von der Corona-Pandemie stark getroffen. „Wir möchten in einem Gespräch mit Vereinsvertretern erfahren was die aktuellen Sorgen und Nöte sind und wie die Politik Vereine in Zukunft besser unterstützen kann. Über Ihre Teilnahme freuen wir uns!“, so der Landtagskandidat Matthias Reuber.

Die Anmeldung zur Veranstaltung erfolgt mit einer E-Mail an kontakt@matthias-reuber.de. Teilnehmer bekommen dann eine E-Mail mit den Einwahldaten für die Videokonferenz zurückgesendet.