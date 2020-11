Veröffentlicht am 20. November 2020 von wwa

BETZDORF – Auffahrunfall durch Zweiradfahrer in Alsdorf

Am Donnerstagnachmittag, 19. November 2020, gegen 16:30 Uhr befuhren ein 56jähriger Fahrer eines Sprinters und ein 15jähriger Rollerfahrer die Friedrichstraße von Alsdorf in Richtung Betzdorf. Der 56jährige musste im Streckenverlauf verkehrsbedingt anhalten, weil er nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen wollte. Der junge Zweiradfahrer fuhr infolge mangelnden Abstandes auf das wartende Fahrzeug auf. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen von circa 1.500 Euro. Quelle: Polizei