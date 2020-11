Veröffentlicht am 22. November 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Illegale Ablagerung von Sperrmüll in der Stadt Altenkirchen

Die örtliche Ordnungsbehörde wurde am Montag, 16. November 2020, über illegal abgelagerten Sperrmüll in der Hofstraße in Altenkirchen informiert.

Sollten Bürger/innen Hinweise auf den Verursacher geben können, so wird um Kontaktaufnahme unter 02681-850 gebeten. Verbandsgemeinde Altenkirchen -örtliche Ordnungsbehörde- Foto: VG AKFF