Veröffentlicht am 20. November 2020 von wwa

NEUSTADT (Wied) Diebstahl einer Baggerschaufel an der L 256

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 17. auf 18. November 2020, wurde durch unbekannte Täter aus einer Baustelle an der Landesstraße 251 in Neustadt (Wied), Ortsteil Rott, eine freiliegende Baggerschaufel entwendet. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei