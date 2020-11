Veröffentlicht am 20. November 2020 von wwa

RAUBACH – ANHAUSEN – Laser – Geschwindigkeitskontrollen in Raubach und Anhausen

Am Mittwochmorgen, 18. November 2020, führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Straßenhaus Geschwindigkeitsmessungen in Raubach und in Anhausen durch. In Raubach ist die Geschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften in einem Einmündungsbereich auf 50 km/h begrenzt.

Im Zeitraum von 08:00 bis 10:00 sind elf Fahrzeugführer/innen im Verwarngeldbereich und vier Fahrzeugführer/innen im Bußgeldbereich gemessen worden. Die Geschwindigkeit der schnellsten Messung betrug 93 km/h.

Anschließend wurde eine Lasermessung im Bereich der Landesstraße 258 bei Anhausen durchgeführt. Im Messbereich ist die Geschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften auf 70 km/h begrenzt. Im Zeitraum von 12:00 bis 14:00 Uhr sind 12 Fahrzeugführer/innen im Verwarngeldbereich und zehn Fahrzeugführer/innen im Bußgeldbereich gemessen worden. Die Geschwindigkeit der schnellsten Messung betrug 105 km/h. Quelle: Polizei