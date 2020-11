Veröffentlicht am 20. November 2020 von wwa

HÜMMERICH – Verkehrsunfallflucht in Hümmerich

Am frühen Mittwochmorgen, 18. November 2020, ist im Zeitraum von 00:00 bis 06:30 Uhr in der Gartenstraße in Hümmerich ein ordnungsgemäß geparkter VW Golf im Bereich des Stoßfängers und des hinteren linken Kotflügels durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer erheblich beschädigt worden. Nach jetzigem Ermittlungsstand der Polizei dürfte es sich aufgrund des Schadensbildes und der Spurenlage bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um ein größeres Fahrzeug handeln. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei