Veröffentlicht am 19. November 2020 von wwa

ASBACH – Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz in Asbach

Am frühen Mittwochabend, 18. November 2020, befuhren Polizeibeamte im Rahmen der Streife die Flammersfelder Straße in Asbach. Als zwei Fußgänger den Streifenwagen erblickten, warf eine Person ein Tütchen in eine angrenzende Wiese und versuchte fußläufig in die Parscheider Straße zu flüchten. Nach circa 300 Metern konnten die deutlich schnelleren Polizeibeamten den Flüchtenden einholen und stellen. In dem weggeworfenen Griptütchen befanden sich eine geringe Menge an Betäubungsmitteln. Der 18jährige Mann gab den Besitz und das Wegwerfen der Betäubungsmittel zu. Die Kontrolle des anderen, 22jährigen Fußgängers, ergab keine Auffälligkeiten. Quelle: Polizei