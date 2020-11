Veröffentlicht am 19. November 2020 von wwa

ALPENROD – Pkw am Kindergarten in Alpenrod beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Am Mittwochvormittag, 18. November 2020, wurde zwischen 11.50 und 12.10 Uhr ein ordnungsgemäß geparkter Pkw am Kindergarten in der Schulstraße beschädigt. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei