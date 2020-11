Veröffentlicht am 20. November 2020 von wwa

ST KATHARINEN – Schulbusunfall auf der L 254

Am Dienstmorgen, 17. November 2020, gegen 07:10 Uhr, befuhr ein mit Schulkindern voll besetzter Bus die L 254 aus Richtung Notscheid (St. Katharinen) kommend in Fahrtrichtung Hargarten. Bei einem Ausweichmanöver kollidierte der Bus mit einem entgegenkommenden Pkw. Zwei Kinder wurden leicht und ein Kind schwer verletzt. Zum Teil wurden die Kinder von Angehörigen an der Unfallstelle abgeholt, darüber hinaus setzte das Busunternehmen einen Ersatzbus ein. Quelle: Polizei