Veröffentlicht am 18. November 2020 von wwa

MUDERSBACH – Senior prallt neben der K 97 gegen Absperrpfosten

Am Dienstagvormittag, 17. November 2020, gegen 09:30 Uhr befuhr ein 83jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Opel, die Kreisstraße 97 aus Brachbach kommend in Richtung Mudersbach. Im Verlauf der Strecke kam er mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Absperrpfosten. Der Senior wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden von circa 13.000 Euro. Quelle: Polizei