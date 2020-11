Veröffentlicht am 18. November 2020 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: 84 Menschen aktuell positiv getestet – Schulen und Seniorenzentrum in Wissen betroffen

Am Mittwoch, 18. November 2020, um 14.30 Uhr, meldet das Kreisgesundheitsamt in AItenkirchen erneut Corona-Infektionen an heimischen Schulen: Sowohl an der Grundschule in Wissen (2. Klasse) als auch am Gymnasium (5. Klasse) und an der Berufsbildenden Schule (BBS, 13. Klasse) in der Siegstadt gibt es jeweils einen neuen Positiv-Fall. Das Gesundheitsamt hat in Abstimmung mit den Schulen die nötigen Maßnahmen ergriffen, es werden Nachverfolgungen und Tests durchgeführt. Ebenfalls in Wissen ist eine Senioreneinrichtung betroffen: Im St.-Josef-Seniorenzentrum gibt es jeweils einen Fall unter den Bewohnern und unter den Beschäftigten. Hier wurden rund 30 Personen getestet und der betroffene Wohnbereich ist vorerst abgetrennt.

Seit Dienstag gibt es kreisweit erneut einen Anstieg der Infektionszahlen im einstelligen Bereich: Seit Beginn der Pandemie gab es kreisweit 903 laborbestätigte Infektionen mit dem Erreger, das sind neun mehr als am Dienstag. 84 Personen im Kreis sind aktuell positiv getestet 796 geheilt, drei werden stationär behandelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 58,2.

Die aktualisierte Corona-Statistik im Überblick

Zahl der seit Mitte März kreisweit Infizierten: 903

Steigerung zum 16. November: +9

Aktuell Infizierte: 84

Geheilte: 804

Verstorbene: 15

in stationärer Behandlung: 3

7-Tage-Inzidenz: 58,2

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 403/+2

Betzdorf-Gebhardshain: 170

Daaden-Herdorf: 91/+1

Hamm: 71/+1

Kirchen: 113

Wissen: 55/+5