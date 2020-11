Veröffentlicht am 18. November 2020 von wwa

BETZDORF – Sattelzugmaschine entfernt sich in Betzdorf von der Unfallstelle

Am Montagnachmittag, 16. November 2020, gegen 15:30 Uhr meldete ein 54jähriger Anwohner der Mittelbuschstraße in Betzdorf, Ortsteil Dauersberg, dass ein Sattelzug eine Steinmauer im Bereich Ginsterfeldstraße beschädigt habe. Der Lkw-Fahrer entfernte sich jedoch von der Unfallstelle, ohne die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen. Hinweise zum flüchtigen Sattelzug an die Polizei Betzdorf. Quelle: Polizei