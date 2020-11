Veröffentlicht am 18. November 2020 von wwa

KIRCHEN – Rollerfahrerin bei Verkehrsunfall auf der K 101 verletzt

Am Montagmittag, 16. November 2020, gegen 14:00 Uhr befuhr eine 20jährige Zweiradfahrerin die Kreisstraße 101 im Innenstadtgebiet von Kirchen in Richtung Austraße. Im Verlauf der Strecke kam die junge Fahrerin vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen. Bei dem anschließenden Sturz zog sie sich leichte Verletzungen zu. Am Roller entstand Sachschaden von circa 500 Euro. Quelle: Polizei