Veröffentlicht am 17. November 2020 von wwa

NIEDERFISCHBACH – Gedenkveranstaltung der Partei „Der III. Weg“

Die Polizei Betzdorf hielt mehrere Hinweise auf eine Veranstaltung in einem Waldgebiet. Nach derzeitiger Erkenntnislage der Polizei führte die Partei „Der III. Weg“ in der Nacht zu Sonntag, 17. November 2020, eine Gedenkveranstaltung in einem Waldgebiet in Niederfischbach durch. Die Veranstaltung selbst entfaltete keine Öffentlichkeitswirksamkeit. Die Polizei Betzdorf vernimmt derzeit Zeugen in dieser Sache und prüft in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Koblenz eine strafrechtliche Relevanz. Quelle: Polizei