Veröffentlicht am 17. November 2020 von wwa

WALDBREITBACH – Celina Medinger und Marie Böckmann im LSB-Kader

Zwei Leichtathletinnen des VfL Waldbreitbach wurden in den LSB-Kader 2020/2021 berufen. Celina Medinger ist mit ihrer Weitsprungleistung von 5,13 m im Kader U16-LSB und auch in der Talentfördergruppe W14 des Leichtathletikverbandes Rheinland. Marie Böckmann ist mit ihrer Hochsprungleistung von 1,64 m im Kader LSB-D Sprung/Mehrkampf.

In den Landesverbänden bilden die Verbände in den einzelnen Disziplinen Kader für die leistungsstärksten Jugendlichen ihres Landesverbandes. Diese nennt man Landeskader oder D-Kader. Ferner werden unter der Leitung des Beirates Jugend- und Schulsport in der Talent-Förder-Gruppe (TFG) und im Perspektiv-Kader Lehrgänge für talentierte Jugendliche U16 + U14 durchgeführt.

Der Verband unterstützt seine Kaderathleten u.a. wie folgt: Sportliche Leistungsförderung bei Trainingsmaßnahmen am Stützpunkt. Förderung durch Beratung bei der Trainings- und Wettkampfplanung durch die LVR-Verbandstrainer wie z. B. Rahmentrainingsplanung, individuelle Trainingsplanung, Jahreswettkampfplanung. Förderung der Rahmenbedingungen, z. B. Hilfe und Unterstützung bei Beschaffung von Trainings-, Wettkampfgeräten.